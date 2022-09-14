  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Juventus-Benfica maçı ne zaman CANLI İZLE
Spor

Juventus-Benfica maçı ne zaman CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Juventus ile Benfica karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus Benfica maçı hangi gün saat kaçta? Juventus maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-14 16:27:00 -
Juventus-Benfica maçı ne zaman CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. H Grubu maçında Juventus ile Benfica karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?

Juventus-Benfica maçı ne zaman CANLI İZLE

Juventus 14 Eylül Çarşamba akşamı Benfica’yı konuk edecek. TSİ 2200’de başlayacak olan maçı Exxen ve TV 8,5 naklen yayımlayacak.

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Milik, Vlahović, Kostić

Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; David Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos

Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Manchester City-Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23