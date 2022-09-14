Juventus-Benfica maçı ne zaman CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Juventus ile Benfica karşı karşıya gelecek. Peki, Juventus Benfica maçı hangi gün saat kaçta? Juventus maçını hangi kanal veriyor?
Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. H Grubu maçında Juventus ile Benfica karşılaşacak. Peki, maç ne zaman?
Juventus-Benfica maçı ne zaman CANLI İZLE
Juventus 14 Eylül Çarşamba akşamı Benfica’yı konuk edecek. TSİ 2200’de başlayacak olan maçı Exxen ve TV 8,5 naklen yayımlayacak.
Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Milik, Vlahović, Kostić
Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; David Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos