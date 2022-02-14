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Spor Juventus, Atalanta ile berabere kaldı
Spor

Juventus, Atalanta ile berabere kaldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında Juventus, Atalanta ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 04:38:00 -
Juventus, Atalanta ile berabere kaldı

Bergamo kentindeki Gewiss Stadı'ndaki karşılaşmada, ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan iki takım kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen maçın 76. dakikasında ev sahibi Atalanta, Malinovskyi ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın son anlarında Juventus, Danilo ile 90+2. dakikada beraberlik golünü buldu: 1-1.

Siyah-beyazlı takım, Atalanta'ya mağlup olmaktan son dakikalarda gelen golle kurtuldu ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Juventus puanını 46 yaptı ve 4. sırada yer almayı sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, Danilo'nun son dakika golüyle yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

Atalanta, bu maçta da üstünlüğünü koruyamayarak aldığı 1 puana razı oldu. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan mavi-siyahlı takım, 44 puanla 5. sırada yer aldı.

Bu arada, Atalanta kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, eski takımı Juventus'a karşı 90 dakika sahada mücadele etti.

Bugün oynanan diğer maçlarda ise alınan sonuçlar şöyle:

Empoli-Cagliari: 1-1, Genoa-Salernitana: 1-1, Hellas Verona-Udinese: 4-0 ve Sassuolo-Roma: 2-2.

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