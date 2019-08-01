Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması

17 yıllık birikimin katkılarıyla güçlü Türkiye olarak dimdik ayaktayız, inşallah çok daha güçlü adımlarla önümüze bakacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu , olağan kongre süreciyle ilgili A Haber ekranında çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin 2023 hedeflerini anlatan Sarıeroğlu, "" ifadelerini kullandı. İşte İşte Jülide Sarıeroğlu 'nun açıklamalarından satır başları: "Ekonomik saldırılar bertaraf edildi" Türkiye geçtiğimiz sene ağustos ayında çok ciddi ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu saldırılara algı operasyonlarına karşı AK Parti olarak milletimizle birlikte yürüdük ve bu sorunları milletimizle birlikte aştık. Gerek ekonomi yönetimimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olmanın pozitif etkileri gerekse Türkiye'nin 17 yıl içerisinde güçlü bir ekonomiyi inşa edebilmiş olmasının katkılarıyla ve süreçlere yönelik atılan çok hızlı adımlarla bu saldırılar bertaraf edildi. Bakanımızın (Hazine ve Maliye Bakanı Türkiye geçtiğimiz sene ağustos ayında çok ciddi ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu saldırılara algı operasyonlarına karşı AK Parti olarak milletimizle birlikte yürüdük ve bu sorunları milletimizle birlikte aştık. Gerek ekonomi yönetimimiz,'ne geçmiş olmanın pozitif etkileri gerekse Türkiye'nin 17 yıl içerisinde güçlü bir ekonomiyi inşa edebilmiş olmasının katkılarıyla ve süreçlere yönelik atılan çok hızlı adımlarla bu saldırılar bertaraf edildi. Bakanımızın (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ) ekibiyle birlikte emekleri ve gayretleri çok üstün bir düzeyde devam ediyor. 2019'un ikinci yarısının ve 2020 başlangıcının çok daha pozitif olacağını görüyoruz. Önümüzde 4 sene boyunca seçimsiz bir dönem var. Yeni reformlarla birlikte Türkiye ekonomisini gücüne güç katacağız.

"Türkiye'nin yerinde başka bir ülke olsaydı..."

17 senedir çok önemli çalışmalar yaptık. Türkiye'nin yerinde başka bir ülke olsaydı Ağustos ayındaki gerçekleştirilen döviz piyasalarına yönelik spekülatif ataklara karşı bizim gösterdiğimiz performansı göstermezlerdi. 17 yıllık birikimin katkılarıyla güçlü Türkiye olarak dim dik ayaktayız. Çok daha güçlü adımlarla önümüze bakacağız. Döviz kurlarında düşüş sürüyor. Gözler FED'in kararına çevrildi. Bu kararın da piyasaları pozitif yönde etkisi olacak. 2018 mücadele dönemiydi, 2019'un başlangıcında dengeleme dönemine girdik, ikinci yarısında ise rakamlara yansımaya başladı. 2020 yılı ise çok daha aydınlık, çok daha pozitif bir süreç olacak.

AK Parti'nin 2023 hedefleri neler?

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. AK Parti kurulduğu 2001 yılından itibaren başarı hikayesinde, bu değişim perspektifini ortaya doğru şekilde koyabildiği için 17 yıldır tek başına her seçimden güçlenerek çıkan bir konuma sahip. Değişimi sadece kadrolar olarak değil topyekûn olarak ele alıyoruz. AK Parti geçmişiyle var, AK Parti bugünüyle var, AK Parti inşallah geleceğiyle inşallah güç şekilde var olmaya devam edecek.

"Mottomuz vefa, gelenek ve yenilik"

Önümüzdeki dönemdeki mottomuz vefa, gelenek ve yenilik. Siyasi partiler kanununa göre tüzüğümüze göre partiler en az 2 en fazla 3 yılda bir kongre sürçlerini gerçekleştirmek durumunda... Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı şekilde sonbahardan itibaren delege seçimlerimizle birlikte başlayacak olan kongre sürecimiz olacak.

"Tüm milletvekillerimizle birlikte sahadayız"

Şu anda TBMM'nin tatil dönemi, tüm milletvekillerimiz ve teşkilatlarımızla birlikte her zaman olduğu gibi sahadayız. Tecrübe bizim için çok kıymetli, bizlerde makamlar mevkiler gelip geçici önemli olan davaya bağlılık, davaya bağlılık bu düsturla yürüyoruz. Her kongre sürecimizde bizim değişim oranlarımız bellidir. Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle oluşacak kadrolar Türkiye'yi de AK Parti'yi de 2023'e taşıyacak kadrolar olacak.

"Türkiye için yeni bir dönem"

17 yıldır güncellemelerimizi yapıyoruz. Şu an Türkiye için yeni bir dönem... Bir yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçtiği, bununla ilgili 81 milyon vatandaşımız için hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bunları hayata geçirebilmek için her alan bir güncelleme dönemine girdik.

"Liderimizin arkasında durarak bu zorlukları aştık"

AK Parti birçok badire atlattı. Ülkemizin istikrar sürecini bozmaya yönelik saldırılarla karşı karşıya kaldık. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yönelik, ülkemizde yönelik bunları arka arkada sıralayabiliriz. 17/25 Aralık'tan parti kapatma davalarına kadar, e-muhtıralar, 15 Temmuz, Gezi olayları... Bu süreçlerde önce milletimizde gücümüzü aldık. Liderimizin arkasında dim dik durarak bu zorlukları aştık. AK Parti bir okul gibi. Bizde vefa sadece sözde değil. Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda 17 yıllık serüvenimiz içerisinde partimizden kimler geçtiyse onları tekrardan ziyaret ederek gönüller alarak, telafi ederek bir kişiyi bile kaybetmeden yolumuza sayımızı artırarak güçlü büyük AK Parti olarak devam edeceğiz.









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