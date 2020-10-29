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Spor Judoda Macaristan'da kazanılan 2 altın madalya moralleri yükseltti
Spor

Judoda Macaristan'da kazanılan 2 altın madalya moralleri yükseltti

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: "Kamplardaki çalışmanın karşılığını Budapeşte'de iki altın madalya ile sonuçlandırdık ve katılan ülkeler genel sıralamasında üçüncü olduk" - "Pandemi sürecinde 8 aylık aranın ardından 2 altın madalya ile dönüş yapmamız bizi mutlu etti. Tüm judocularımızı kazandıkları olimpik puan ve ülke kotasına yaptıkları katkılardan dolayı tebrik ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:21:00 -
Judoda Macaristan'da kazanılan 2 altın madalya moralleri yükseltti


ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen grand slamda milli judocuların kazandıkları 2 altın madalyanın morallerini yükselttiğini söyledi.

Federasyon Başkanı Huysuz, Budapeşte Grand Slam'da milli sporcular Vedat Albayrak ile Kayra Sayit'in altın madalya kazanmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Milli judocuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde haziran ayından sonra İstanbul, Erzurum ve Antalya'da düzenledikleri kamplarda çok iyi hazırlandıklarını belirten Başkan Huysuz, "Budapeşte Grand Slam müsabakaları öncesi, pandemi döneminde olimpik kadronun hazırlık kamplarında yaptığı antrenmanların karşılığını kazanılan madalyalarla elde ettik. Moral ve motivasyonumuzu yükselttik." dedi.

Başkan Huysuz, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Kovid-19 pandemi tedbirleri doğrultusunda ara verilen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran müsabakalara 8 aylık aradan sonra Budpeşte Grand Slam ile dönüş yaptıklarını söyledi.

Bu organizasyonda toplam 14 milli judocu ile Türkiye'yi temsil ettiklerini kaydeden Sezer Huysuz, "Judocularımız haziran ayından sonra ilk kampa İstanbul'da girdiler, sonra Erzurum Palandöken'de ve ardından Antalya'daki çalışmalarıyla mart, nisan ve mayıs aylarındaki süreci çok iyi telafi ettiler, iyi bir kamp dönemi geçirdiler. Kondisyon ve fiziki durumları, moral ve motivasyonları bu grand slam öncesi de yeterli vaziyete geldi. Kamplardaki çalışmanın karşılığını Budapeşte'de iki altın madalya ile sonuçlandırdık ve katılan ülkeler genel sıralamasında üçüncü olduk." diye konuştu.


- "Budapeşte pozitif bir gösterge oldu"


Budapeşte Grand Slam'da Türkiye'ye ilk altın madalyayı erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak'ın, ikinci altın madalyayı ise kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit'in kazandırdığını hatırlatan Sezer Huysuz, "Budapeşte'de tatami heyecanı judocuların rakipleriyle yaptıkları karşılaşmalarda performanslarını yeniden tartma ve moral bulma yönünden pozitif bir gösterge oldu." dedi.

Başkan Sezer Huysuz, "Pandemi sürecinde 8 aylık aranın ardından 2 altın madalya ile dönüş yapmamız bizi mutlu etti. Tüm judocularımızı kazandıkları olimpik puan ve ülke kotasına yaptıkları katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra IJF'nin belirleyeceği maç takvimine göre hazırlık ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde değerlendirmede bulundu.

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