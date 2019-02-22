Judo: Düsseldorf Grand Slam - Organizasyona katılan milli sporcular elendi



ANKARA (AA) - Almanya'da düzenlenen Düsseldorf Judo Grand Slam'da mücadele eden 6 Türk sporcu da kürsünün uzağında kaldı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda kadınlar 48, 52 ve 57 kiloda müsabakalar yapıldı. Milli sporculardan 52 kiloda İrem Korkmaz 3. turda elendi. 48 kiloda Melisa Çakmaklı ve Gülkader Şentürk, 52 kiloda Nazlıcan Kılıç, 57 kiloda Şeyma Özerler ve Meltem Dindar ise 2. turda organizasyona veda etti. Milli takım sporcuları, 24 Şubat Pazar günü, organizasyonda yer alan diğer ülke sporcularıyla Düsseldorf kentinde ortak çalışma kampına katılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.