Judo: Düsseldorf Grand Slam
- Organizasyona katılan milli sporcular elendi22 Şubat 2019 Cuma 15:40
ANKARA (AA) - Almanya'da düzenlenen Düsseldorf Judo Grand Slam'da mücadele eden 6 Türk sporcu da kürsünün uzağında kaldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda kadınlar 48, 52 ve 57 kiloda müsabakalar yapıldı.
Milli sporculardan 52 kiloda İrem Korkmaz 3. turda elendi. 48 kiloda Melisa Çakmaklı ve Gülkader Şentürk, 52 kiloda Nazlıcan Kılıç, 57 kiloda Şeyma Özerler ve Meltem Dindar ise 2. turda organizasyona veda etti.
Milli takım sporcuları, 24 Şubat Pazar günü, organizasyonda yer alan diğer ülke sporcularıyla Düsseldorf kentinde ortak çalışma kampına katılacak.
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