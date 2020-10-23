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Spor Judo: Budapeşte Grand Slam
Spor

Judo: Budapeşte Grand Slam

Budapeşte Grand Slam’in ilk gününde milli judoculardan madalya kazanan çıkmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 20:53:41 -
Judo: Budapeşte Grand Slam

ANKARA (AA) - Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'in ilk gün karşılaşmaları yapıldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda erkekler 60 kiloda milli judocu Mihraç Akkuş ilk turda Sloven rakibi David Starkel’i ipponla yenerek bir üst tura çıkarken, bu turda Rus Yago Abuladze’ye yenildi.

Grand Slam’ın birinci gününde tatamiye çıkan diğer milli judoculardan kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Şeyma Özerler ve Hasret Bozkurt ile erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ve 66 kiloda Sinan Sandal ilk tur maçlarında rakiplerine mağlup oldu.

Turnuva yarın 63 kiloda Minel Akdeniz, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç'un madalya mücadelesi ile devam verecek.

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