JPMorgan'dan Metaverse kararı

370 milyar dolara yakın piyasa değeriyle Amerika’nın en büyük bankası konumunda bulunan JPMorgan, Blockchain tabanlı Metaverse platformu Decentraland’de resmi olarak bir ofis açtığını duyurdu. Bu girişimiyle JPMorgan, Metaverse’e adım atan ilk banka oldu.

JPMorgan’ın Metaverse ofisi Onyx Lounge olarak adlandırıldı ve yayımlanan teknik incelemeye göre JPMorgan müşterileri, bu girişimle sanal ortamda Ethereum tabanlı hizmetlerden yararlanacaklar.

JPMorgan kripto ve Metaverse bölüm başkanı Christine Moy, sanal alemde müşterilere kaliteli bir hizmet verebilmek için büyük bir potansiyel olduğundan bahsederken bankanın son girişimini Metaverse’e olan yoğun ilgiye bir cevap olarak tanımladı.

JPMorgan Metaverse’teki yerini aldı

JPMorgan, yayımladığı teknik incelemesinde Metaverse ile mümkün hale gelen birçok iş fırsatından da bahsetti. Metaverse, sanal toplantılar, online ticaret, oyun sektörü ve kripto paralar da dahil olmak üzere birçok etkinlik ve sektör için uygun bir ortam olarak çok çeşitli fırsatlar sunuyor.

JPMorgan, gerçek dünyadaki birçok işletmenin yakın zamanda Metaverse’te yerini alacağına inanıyor. Bu sanal alemde kiralamalar, ipotek işlemleri ve kredi kullanımı gibi faaliyetlerin artacağını düşünen banka, Metaverse’ün kârlılığından oldukça emin gibi görünüyor. Zira teknik incelemede Metaverse aleminde bir arsa parsel fiyatlarının hızlı yükseldiğine vurgu yapılıyor. Banka, diğer yandan bu evrenin reklam açısından da son derece önemli olduğunu düşünüyor.

Metaverse’te hizmet vermeye başlayan dünyanın ilk bankası unvanına sahip olan JPMorgan dışında geçen ay Samsung yine Decentraland platformunda sanal bir mağaza açarak gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin yanında birçok şirketin Metaverse için hazırlık yaptığı biliniyor. Bunlar arasında McDonald’s, Çin teknoloji şirketleri Tencent ve Huawei de var. Türkiye’de ise Turkcell dün yayımladığı basın duyurusunda Metaverse’te bir mağaza açmak için çalışmaların başladığını duyurmuştu.

Metaverse’te açılan ilk büyükelçilik

Belki de Metaverse’e adım atan en ilginç girişimlerden biri ada ülkesi Barbados’un Decentraland platformunda bir büyükelçilik açması oldu. Barbados, geçen yıl İngiliz tacına olan bağlılığından vazgeçerek yönetim şekli olarak cumhuriyeti seçen bir ada ülkesi.

Metaverse, kripto endüstrisiyle olan sıkı bağıyla birlikte son aylarda hızla popüler hale gelen sektörlerden biri oldu. Danışmanlık firması Gartner tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, 2026 yılına kadar 2 milyar insanın bu sanal evrende yerini alacağını ortaya koydu.