JP Morgan'dan enflasyon tahmini

JP Morgan, kurumsal işlemciler, yatırımcımlar ile yıllık olarak yaptığı anketin, 2022'de global piyasalara en büyük etkili enflasyonun yapmasının beklendiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

Kasım 2021 sonunda yapılan ankete katılan 718 kurumsal yatırımcının yüzde 48'i bu yıl piyasalarda en çok hareketlenmeye yol açacak faktör olarak enflasyonu işaret ettiler.

Enflasyonun ardından piyasayı en çok etkileyecek faktörler olarak ise yüzde 13'er oy ile pandemi ve ekonomik bozulma gösterildi.

Yatırımcıların yüzde 29'u 2022'de piyasaları şekillendirmede en etkili araç olarak ise mobil işlem uygulamalarını, platformlarını gösterdiler. Bununla birlikte yapay zeka ve makina öğrenmesinin yakında ana etkieyici olarak mobil teknolojinin yerini almalarının beklendiği de vurguladı.