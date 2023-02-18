Josef sonrası.. Beşiktaş'ta yaprak dökümü sürüyor! 3 oyuncu daha...

Beşiktaş'ta Josef de Souza sonrası ayrılıklar sürecek. Çin'in yolunu tutan Josef de Souza'nın ardından Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Welinton da Siyah-Beyazlılara veda etmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için mesai harcıyor. Josef de Souza'yı Çin'e gönderen Beşiktaş'ta 3 ayrılık daha kapıda.

Takvim'e göre; Beşiktaş'ta ilk ayrılık Josef de Souza ile yaşanmıştı. Brezilyalı ön libero, Çin takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmış ve Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmişti.

KEVIN N'KOUDOU'YA GÜLE GÜLE

Siyah-Beyazlıların Kamerunlu yıldız futbolcu Kevin N'Koudou ile de yollarını ayıracağı iddia edildi. 2019 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan transfer edilen Kevin N'Koudou'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 4 sezondur Kara Kartal'da forma giyen Kevin N'Koudou, Beşiktaş ile çıktığı 107 karşılaşmada 21 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Bunun dışında Atiba ve Welinton'un da kadroda yer açmak için gönderileceği ifade ediliyor. Welinton'a takım arandığı belirtiliyor. Bu ayrılıklara teknik patron Şenol Güneş'in de onay verdiği gelen haberler arasında.