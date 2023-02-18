Josef De Souza'dan sürpriz Ali Koç yorumu! Beklenmedik ayrılık olmuştu...

Beşiktaş'la yollarını ayrılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirmişti.

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki oyuncu Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Josef de Souza'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Deprem bölgesindeki çocuklara her zaman yardımcı olacağım"

"Deprem bölgesindeki çocuklara her zaman yardımcı olacağım. 6 ay, 1 sene sonra insanlar bu durumu unutacak ve desteğe ihtiyaçları olacak."

"Evlat edinmek için Türkiye'de devam etmem gerekiyordu"

"Her zaman bir kız çocuk evlat edinmek istemişimdir. Evlat edinme durumunu gerçekleştirebilmem için Türkiye'de devam etmem gerekiyordu. Ayrılacağım için bunu yapamıyorum."

"Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi"

"Beşiktaş'ı her zaman büyük şükranla hatırlayacağım. Bana neredeyse kimsenin inanmadığı bir dönemde, Türkiye'ye dönüşün kapılarını açtı. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim. "

"Erdal Torunoğulları'na teşekkür ediyorum"

"Erdal Torunoğulları'na beni Beşiktaş'a getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Arabistan'dan dönen insanlara genelde güvenilip alınmaz ama onlar bana inandı."

"Mental olarak düştüğüm fikirlerini aklınızdan çıkarın"

"Ankaragücü maçından sonra mental olarak düştüğüm fikirlerini aklınızdan çıkarın. Performansımın düşmesinin sebebi diz ameliyatı geçirmiş olmam. Toparlaması çok zor bir sakatlık geçirdim. Ankaragücü maçından sonra insanlar konuşmaya başladı."

"Aziz Yıldırım'a, Vitor Pereira'ya ve Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum"

"Fenerbahçe, bana Türkiye'nin kapılarını ilk açan kulüp oldu. Eğer ben Beşiktaşlıların çok sevdiği Souza olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Aziz Yıldırım'a, Vitor Pereira'ya ve Fenerbahçe taraftarlarına geçirdiğimiz üç yıl için teşekkür ediyorum.

"Karakterimden dolayı o golü öyle kutladım"

"Fenerbahçe'ye karşı attığım golden sonra birçok insan beni karaktersiz olarak tanımladı. Bir futbolcu hırsla attığı golü kutluyor diye karaktersiz değildir. Ben tam olarak karakterimden dolayı, o golü öyle kutladım. Defansif bir oyuncuyum, zaten 6 ayda bir gol atıyorum."

"Ben Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum"

"Ben Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum. Bana inanan ve benim maaşımın ödeyen bir kulüp var ve ben gol atarak o kulübü onurlandırdığımı düşünüyorum. "

"Ali Koç'tan özür dilemek istiyorum"

"Sayın Ali Koç'tan özür dilemek istiyorum. O dönemden sonra benimle konuşmadı. Denk geldiğimizde selam vermedi. Bana çok kızdığını biliyorum. Türkiye'den kimseyle dargın ayrılmak istemiyorum. Hem ailesine hem kendisine çok saygı duyuyorum."



​"Fenerbahçe taraftarlarının benden nefret etmesini istemiyorum"

"Fenerbahçe taraftarları, Souza'dan nefret etmenizi, kin duymanızı istemiyorum. Hala bana kızgınsanız kalpten bir şekilde sizden özür diliyorum."

Türkiye'ye dönme planım var

"Menajer olarak mı, sportif direktör olarak mı, hoca olarak mı bilmiyorum ama Türkiye'ye ciddi ciddi dönme planım var. Türkiye'den giderken herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu sevginin karşılığını depremden etkilenen bölgelerde göstermeye çalıştım. Sizi bana verdikleriniz benim yaptıklarım yanında kıyas kabul etmez. Türkiye'ye borçluyum."