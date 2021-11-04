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Spor Josef de Souza'dan itiraf! "Bunu hak ettik"
Spor

Josef de Souza'dan itiraf! "Bunu hak ettik"

Şampiyonlar Ligi'nin 4. grup maçında Beşiktaş deplasmanda Sporting'e 4-0 kaybettik. Siyah-beyazlılarda maç sonu röportaj veren Josef de Souza bu sonucu hak ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 03:37:00 -
Josef de Souza'dan itiraf! "Bunu hak ettik"

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 grup maçını kaybetti. Siyah-beyazlılar, grup aşamasının bitmesine 2 maç kala Devler Ligi'ne veda etti.

Maça ilk 11 başlayan ancak 90'da kırmızı kart gören Josef de Souza maçı Exxen TV'ye değerlendirdi.

Brezilyalı oyuncu, "Moral olarak bu maç bizi çok etkiledi. İlk golü yiyene kadar fena götürmedik ama tamamen gereksiz bir penaltı oldu. Normal oyunumuzun çok altında kaldık, hiçbir şey oynamadık diyebiliriz. Skoru da hak ettik." diye konuştu.

Hafta sonu ligde oynanacak Trabzonspor derbisinin sorulması üzerine Brezilyalı oyuncu, "Hedefimiz de iyi mücadele edip, oyunu tutup, gol atmaktı. Beceremedik, bugün çok kötüydük. Tamamen Trabzonspor maçına odaklanıp, en iyi dönüşü yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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