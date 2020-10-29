Josef de Souza yerine Dorukhan Toköz
Denizlispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaş’ın ön liberosu Josef de Souza yerine Dorukhan Toköz’ün Yeni Malatyaspor maçında o mevkide oynayacağı belirtildi.
Kara Kartal’ın Brezilyalı ön liberosu Josef de Souza, Denizlispor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle pazar günü Yeni Malatyaspor’la oynanacak maçta takımını yalnız bırakacak.
Teknik ekibin, Sambacı’nın yokluğunda ön liberoyu; Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz’le kuracağı belirtildi. Öte yandan Josef de Souza’nın, yaptığı sert hareket sebebiyle 2 maç ceza alma ihtimali yüksek... Bu ihtimal gerçekleşirse 31 yaşındaki futbolcu, Yeni Malatya ve Gaziantep maçlarını kaçıracak.