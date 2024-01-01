Josef de Souza Süper Lig'e döndü! İlk fotoğraf geldi...
Süper Lig ekibi Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna kattı. Brezilyalı orta saha, İstanbul kulübüyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski orta sahası Josef de Souza, Süper Lig'e geri döndü.
Tecrübeli futbolcu, Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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