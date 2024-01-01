  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Josef de Souza Süper Lig'e döndü! İlk fotoğraf geldi...
Spor

Josef de Souza Süper Lig'e döndü! İlk fotoğraf geldi...

Yeniakit Publisher
2024-01-01 17:56:00 -
Josef de Souza Süper Lig'e döndü! İlk fotoğraf geldi...

Süper Lig ekibi Başakşehir, Josef de Souza'yı kadrosuna kattı. Brezilyalı orta saha, İstanbul kulübüyle 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski orta sahası Josef de Souza, Süper Lig'e geri döndü.

Tecrübeli futbolcu, Başakşehir ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı. Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur
Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur

Spor

Fenerbahçe'nin savunma kriziyle ilgili şok ayrıntı! Şayet böyle bir şey varsa tam bir felaket olur
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'ye yanı başımızdaki ülkeden flaş teklif: Fenerbahçe ve Galatasaray maçı burada oynansın
Türkiye'ye yanı başımızdaki ülkeden flaş teklif: Fenerbahçe ve Galatasaray maçı burada oynansın

Spor

Türkiye'ye yanı başımızdaki ülkeden flaş teklif: Fenerbahçe ve Galatasaray maçı burada oynansın

Fenerbahçe'den bomba teklif!
Fenerbahçe'den bomba teklif!

Spor

Fenerbahçe'den bomba teklif!

Emre Belözoğlu: Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim
Emre Belözoğlu: Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim

Spor

Emre Belözoğlu: Bir gün Fenerbahçe'ye döneceğim

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23