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Spor Jose Sosa: Özür dileriz
Spor

Jose Sosa: Özür dileriz

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 23:11:00 -
Jose Sosa: Özür dileriz

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.

"Özür dileriz"

Özür dileyen tecrübeli oyuncu, "Gerçekten çok geniş bir kadromuz var ve zaman zaman rotasyon yapmak gerekiyor. Kadrodaki bütün oyuncuların kendini hazır tutması gerekiyor. Çok istedik kazanmayı, taraftarımızdan özür diliyoruz. Bize gösterdikleri destek için teşekkürler. İstediğimiz sonucu alamadık, bu bizi üzüyor. Taraftarlarımızı tekrardan mutlu edip, hak ettikleri oyunu göstermek için savaşmamız gerekiyor." dedi.

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