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Spor Jose Mourinho'nun takımı Roma, Trabzon'a geldi
Spor

Jose Mourinho'nun takımı Roma, Trabzon'a geldi

UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor'a konuk olacak olan İtalyan ekibi Roma, Trabzon'a geldi. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ise takımdan ayrı olarak bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenleyeceği Medical Park Stadı'na gitti.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 20:18:00 -
Jose Mourinho'nun takımı Roma, Trabzon'a geldi

UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Roma takımı, Trabzon'a geldi.

Özel uçakla akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na inen İtalyan ekibi, geniş güvenlik önlemleri altında maç saatini bekleyeceği otele hareket etti.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ise takımdan ayrı olarak bazı yöneticilerle birlikte basın toplantısı düzenleyeceği Medical Park Stadı'na gitti.

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