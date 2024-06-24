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Spor Jose Mourinho'dan 'sabırsızlanıyorum' paylaşımı
Spor

Jose Mourinho'dan 'sabırsızlanıyorum' paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-06-24 11:31:00 -
Jose Mourinho'dan 'sabırsızlanıyorum' paylaşımı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından takım otobüsündeki fotoğrafını, 'Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum.' notuyla paylaştı.

Fenerbahçe'nin sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'ndaki kampı bugün başlayacak.

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan kamp öncesi bir paylaşım geldi.

Takım otobüsünden bir fotoğrafını paylaşan Jose Mourinho, "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmalar bugün saat 17.00'de başlayacak.
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Mourinho'nun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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