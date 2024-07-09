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Spor Jose Mourinho’dan 4 katı kural! Bunlara uymayan futbolcular yandı
Spor

Jose Mourinho’dan 4 katı kural! Bunlara uymayan futbolcular yandı

Yeniakit Publisher
2024-07-09 14:26:27 - 2024-07-09 14:26:27
Jose Mourinho’dan 4 katı kural! Bunlara uymayan futbolcular yandı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, takıma 4 katı kural getirdi. Futbolcular bu kurallara uymak zorunda kalacak.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde antrenmanlarını sürdüren Kanarya, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

Mourinho, Fenerbahçe'ye 4 tane katı kural getirdi.

İşte Mourinho'nun getirdiği kurallar:

- Antrenmanlara geç kalan oyuncu takımla birlikte çalışamaz.

- Takım otobüsü her zaman vaktinde kalkar. Geç kalan futbolcular maçta oynayamaz.
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- Her antrenman sonrası ekstra fiziksel çalışmalar yapılması.

- Sakat oyuncular antrenmandan 1 saat önce tesislere gelip doktor kontrolünden geçecek.

FLAŞ AÇIKLAMALAR

Mourinho, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yaptığı kampta gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mourinho'nun sözleri şu şekilde:

"Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığım kadar motiveyim. Birçok oyuncumuz milli takımlarda. İçinde bulunduğumuz şartlar kolay değil. Çalışmalara takımın yarısıyla başladık. İki hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri başlayacak. En iyi şekilde çalışıyoruz."

"Benim için çalıştığım her takım bir meydan okumaydı. Burada çok güzel bir yapı ve organizasyonla karşılaştık. Burada birçok Portekizli teknik adam çalıştı. Çok iyi bir sportif direktörümüz var. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek istiyoruz."

"Başkanımız kulübümüzün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini istemiyor. Bu da en iyi oyuncuları elimizde tutmak, satmamak demek. En öncelikli durum, elimizdeki oyuncuların takıma geri dönmesi. Bu, adım adım olacak. Bugün Szymanski ve Livakovic ilk idmana çıkacak. Çağlar ilk kez topla çalışacak. Milli takımdakiler tatillerine başladı. Tadic çarşamba dönüyor. Tabii bu iyi sebepten, Türk Milli Takımı çok iyi iş çıkardığı için. Transfer pazarında neler istediğimizi biliyoruz. Transfer pazarı hareketli ve pek çok takım ön eleme oynamayacak. İlk Lugano maçında muhtemelen en iyi durumda olmayacağız ama ikinci maçta taraftarlarımız kazanmamız için bize yardımcı olacak."

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