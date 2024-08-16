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Spor Jose Mourinho için şok sözler! 'Artık Avrupa seviyesinde değil' Skandal açıklamayı yaptı…
Spor

Jose Mourinho için şok sözler! 'Artık Avrupa seviyesinde değil' Skandal açıklamayı yaptı…

Yeniakit Publisher
2024-08-16 15:17:00 -
Jose Mourinho için şok sözler! 'Artık Avrupa seviyesinde değil' Skandal açıklamayı yaptı…

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Fenerbahçe'nin Lille' elenmesinin ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştirdi.

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Fenerbahçe'nin Lille' elenmesinin ardından Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille toplamda 3-2'li skorla kaybederek elendi. Dış basında sarı-lacivertlilerin elenmesinin yankıları sürüyor.

“EN İYİ YILLARI GEÇMİŞTE KALDI”

Fotospor'a göre; Manchester United’ın ve İngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand beIN SPORTS Fransa'ya Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Portekizli hocanın en iyi yıllarının artık geçmişte kaldığını söyleyen Ferdinand şunları söyledi:
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“MAÇLAR SAHADA KAZANILIR”

*Lille'e karşı oynanan maçta Mourinho'nun artık Avrupa'nın büyük liglerinde koçluk yapacak seviyede olmadığını gördük. Hakemlerle uğraşmak yerine futbola odaklanmalı. Çünkü maçlar sahada kazanılır.

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Yorumlar

asker

adamlar dogruyu soyluyor onun zamani gecti iyi olsa avrupadan teklifler alirdi.turkiyeye gelmedi emekliligine geldi
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