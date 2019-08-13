0553 313 94 23

Jorgensen: Şampiyonluk hasretine son vereceğiz

Fenerbahçe tarihinin altıncı Danimarkalı futbolcusu olan Jorgensen yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

13 Ağustos 2019 Salı 15:32
Jorgensen: Şampiyonluk hasretine son vereceğiz

Savaşçı kişiliği ile ön plana çıkan Zanka güçlü, sert, iyi bir savunmacı kimliği ile de Danimarka'da oynarken rakipler tarafından en sevilmeyen oyuncu olarak da isim yapmıştı. Tecrübeli defans oyuncusu, “Mücadele etmeden başarı kazanamazsınız, Türkiye’nin en büyük kulübünün başarısı için sahada geri adım atmayacağım” dedi.

Fenerbahçe’de forma giyen Danimarkalı oyunculara değinen Zanka, “Bu büyük kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Fenerbahçe’nin tarihine geçen Danimarkalı oyunculardan biri olmak istiyorum. Çubuklu formayla Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Högh, Kjaer ve Pingel gibi başarılar elde etmek için savaşacağım. Benden sonra gelenler de Zanka gibi taşıyacağız bu formayı diyecekler” dedi.

Savaşçı kişiliğine de değinen tecrübeli savunmacı, “Savaşmadan, mücadele etmeden başarı elde etmek zor. Kariyerim boyunca savaşçı kişiliğim nedeniyle rakiplerim tarafından sevilmeyen bir isim oldum. Fakat onlar da zamanla bana saygı duymaları gerektiğini öğrendiler. Bundan sonra ben ve takım arkadaşlarım bu büyük kulübün başarısı için sahada savaşacağız. Bir an olsun geri adım atmadan, şampiyonluk için oynayacağız” şeklinde konuştu.

Samandıra’da geçirdiği ilk günleri hakkında da konuşan Zanka, “Şu an takıma uyum aşamasındayım. Bir an önce bu dönemi atlatıp, forma giymeyi hedefliyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmak ve onları mutlu etmek istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız ve şampiyonluk hasretine son vereceğiz. Bizler sahada onlar da tribünde son ana kadar savaşacağız” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:32
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi
    1. Gri kategorideki iki terörist etkisiz..
    2. New York borsası düşüşle açıldı
    3. GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu..
    4. Rusya'dan korkutan mesaj: Putin..
    5. AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
    6. Tansiyon artıyor! Çin'den sınıra..
    7. Tarlasını sularken hayatını kaybetti
    8. Kendini kurtarmak isteyen kuzeni..
    9. Bitlis'te 24 Temmuz’da etkisiz hale..
    10. Cüneyt Çakır: “Ev sahibi olmaktan..
    11. "Yatırımlarımızı hızlandırarak devam..
    12. Muğla'da orman yangını
    13. İnegöl’de korkutan orman yangını
    14. Silahlı saldırıya uğrayan kadın..
    15. Elazığ'da trafik kazası! 5 yaralı
    16. Sünnet düğününde kazara arkadaşını..
    17. İngiltere'de aşırı sağ liderinden..
    18. Kızgın boğa yanına kimseyi..
    19. Termometreler 45 dereceyi gördü
    20. Vali Kaymak: "Şehitlerimize minnet..
    21. Bir gecede 3 ayrı noktadan çıktılar
    22. Kadıköy'de şüphe üzerine durdurulan..
    23. Zonguldak'ta sıcak hava
    24. Korkunç olay! İncelemek isterken..
    25. Filistinli gazeteci korkunç tehlikeyi..
    26. Leylekler elektrik kesintisine neden..
    27. Zonguldak sahilinde mükemmel görüntü:..
    28. Başkent'te vahşet dolu görüntüler!..
    29. Yenişehir'deki orman yangınıyla ilgili..
    30. Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a ziyaret!..
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    AK Parti'li Jülide Sarıeroğlu Erdoğan'ı telefonuna bakın nasıl kaydetmiş
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Ahmet Davutoğlu'ndan flaş çıkış: Mutlaka tedbir alınması lazım
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Dünyaya duyurdular: İsrail gelirse savaş çıkar
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Prof. Alkın'dan Dolar yorumu: S-400 geriliminden umudu olanlar boşa düştü
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"
    Gamze Özçelik alçaklığa sessiz kalmadı! "İki elimiz yakanızda olacak"

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı
    ‘Kurban Bayramı’nı eleştiren kebapçı Nesrin'in foyası ortaya çıktı