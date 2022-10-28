Jorge Jesus'un oğlu şok gerçeği açıkladı!

Vitor Pereira'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Portekizli ünlü çalıştırıcı Jorge Jesus, Sarı-Lacivertililer taraftarlarla kurduğu özel bağ ile günden güne daha da sevilirken, 1 senelik kontratı hem taraftarları hem de yöneticileri korkutuyor. Sarı-Lacivertli kurmayla Jesus'u sözleşme yenileme konusunda ikna etmek için uğraşırken, Jesus'un 29 yaşındaki oğlu Mauro, katıldığı bir TV programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen ve geldiği günden bu yana Fenerbahçe'de yaptığı köklü değişikliklerde Sarı-Lacivertliler'i hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de lider olmasını sağlayan Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

1991 yılında eşi Ivone Jesus ile evlenen ve Tania Jesus, Gonçalo Jesus ve Mauro Jesus adında 3 çocuk sahibi olan Jorge Jesus'un 29 yaşındaki oğlu Mauro Jesus, ünlü Portekizli ünlü televizyoncu Julia Pinheiro'nun 'Julia' isimli TV programına katılırken, babası Jorge Jesus hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Jorge Jesus ile yoluna ısrarla devam etmek isteyen Fenerbahçe yönetimi tecrübeli hocayı ikna çalışmalarını sürdürürken, önlerindeki en büyük engel olarak Portekizli teknik adamın ailesi ön plana çıkıyor.

Al Hilal ve Flamengo'yu çok büyük rakamlar teklif edilmesine rağmen ailesini sebep göstererek reddeden Jesus'un Fenerbahçe'ye vedası da benzer bir sebepten olacak gibi görünüyor...

"YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Öyle ki Mauro Jesus babası Jorge Jesus hakkında; "O çoğu zaman yanımızda değildi" diyerek kendisine sitem etderken, miar olan Mauro, Jorge Jesus'un aile sırlarını da ortaya döktü.

"MESAFELİ İLİŞKİMİZ VARDI"

Mauro Reis Jesus, Júlia Pinheiro'nun programında; "Her zaman uzakta olduğu için babamla mesafeli bir ilişkimiz vardı. Ama bu da işinin bir parçası. Bir şeyler sunabilmesi için bir diğerlerinden vazgeçmesi gerekti" itirafında bulundu.

Mauro Jesus, "Çoğu zaman yanımızda değildi. Karar verme ve önceliklerini belirleme konusunda doğru tavır sergiledi. Kendince benim için en iyisini yaptı, bunu görebiliyorum" dedi.

Ayrıca Mauro babası için "Dünyanın en iyi antrenörü" yorumunda bulundu.