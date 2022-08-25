Jorge Jesus'tan sürpriz golcü açıklaması!

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, golcülerle ilgili konuşurken "Taraftarın bir forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler de performansını çok artırdı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un sözleri şu şekilde:

"Ben ve oyuncularım taraftarımızı mutlu etmek için çok çalışıyoruz. Galip gelmemiz için de gol atmamız lazım. Takım ofansif olarak çok güçlü. Taraftarın bir forvet beklentisi var ama elimizdeki forvetler de performansını çok artırdı. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Elimizdeki forvetler de performansını çok artırdı. Bugün King ve Pedro oynamadı. Avrupa'da ilk hedefimiz gruplara kalmaktı. Bunu da başardık. Fenerbahçe'nin son yıllarda kaybettiği prestji geri kazanması ve Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı içinde olması lazım. Biz de bunun için çalışıyoruz."