Jorge Jesus'tan beklenmedik karar! Milyonları ilgilendiren gelişmeyi böyle duyurdu

Fenerbahçeli taraftarlar dört gözle takımlarının yapacağı transferleri beklerken Jorge Jesus'tan flaş bir karar çıktı. Jorge Jesus kadronun yeterli olduğunu belirterek, fırsat transferi olmadıkça takviye yapılmasına gerek olmadığını bildirdi. Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun da dahil olduğu 5 futbolcu için beklenen teklifler gelmezken, söz konusu oyuncuların sezon sonuna kadar takımda tutulması kararı alındı.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, takımlarından transfer bekliyor. Adı birçok yıldız futbolcuyla anılan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un verdiği karar Sarı-Lacivertli futbolseverlerde adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Jorge Jesus fırsat transferi olmadıkça takviyeye gerek olmadığını bildirdi. Mevcut kadronun şampiyonluk için yeterli olduğunu düşünen Portekizli teknik adam, yönetime bu doğrultuda rapor sundu. Akşam'a göre; öte yandan Jorge Jesus, Ferdi Kadıoğlu'nun da aralarında olduğu 5 futbolcu için kararını verdi.

Fenerbahçe, başta Ferdi Kadıoğlu olmak üzere vitrine çıkardığı 5 futbolcusu için beklediği teklifi alamadı. Yaşanan bu gelişme sonrası Jorge Jesus, söz konusu futbolcuların sezon sonuna kadar takımda kalmasını talep etti.

Fenerbahçe'nin istediği teklifi alamadığı ve Jorge Jesus'un takımda tutulmalarını istediği o isimler Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Miguel Crespo, Attila Szalai ve Miha Zajc.

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