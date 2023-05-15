  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiltere duyurdu! Ukrayna'ya uzun menzilli drone verecek: Dev anlaşmayı kabul etti! Flaş açıklama geldi

Memleket Partisi'nden 7'li koalisyona olay gönderme

Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 134 metreyi aştı

Avrupa yıllardır sıkıntısını çekiyor! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Akşener yine yaptı yapacağını! Lütfü Türkkan'a 'küfür' ödülü

Kılıçdaroğlu'na "istifa" çağrısı: Alsın kırk haramilerini gitsin

BAE ve Mısır'a Türkiye şoku! Hevesleri tam anlamıyla kaçacak, Rusya kabul etti

Erdoğan da Galatasaray da 5 puan fark attı! Muhalefetin umudu astrologlar da çuvalladı

Kılıçdaroğlu posteri astıran Temel Bey’e ders! Yeniden Refah Partisi Saadet'i ezdi geçti

YSK Başkanı Ahmet Yener duyurdu: Seçimler ikinci tura kaldı
Spor Jorge Jesus, Suudi Arabistan yolcusu iddiası
Spor

Jorge Jesus, Suudi Arabistan yolcusu iddiası

Yeniakit Publisher
2023-05-15 20:58:00 -
Jorge Jesus, Suudi Arabistan yolcusu iddiası

Fenerbahçe'de istenen sonuçları alamayan ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerle devam edeceği öne sürülen portekizli çalıştırıcı, Jorge Jesus'un Arabistan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddiası ortalığa atıldı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'un Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en yakın aday olduğu öne sürüldü.

En yakın aday Jesus

Suudi basını Neewssports'ta yer alan habere göre, Arabistan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en yakın adayın Jorge Jesus olduğu transferin kısa sürede netlik kazanacağı ifade edildi.

Ali Koç teklif yaptı

Fenerbahçe'nin Başkanı Ali Koç gelecek sezon da yola Jesus ile devam etmek istiyor. Hatta bunu resmen de Portekizli hoca ve menajerine iletmişti. Koç'un 1 yıllık teklifi Jesus'un masasında duruyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23