Jorge Jesus, kapıları kapattı! Cevabı olay oldu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, kendisine teklifte bulunan Flamengo'ya net bir cevap verdi.

Son dönemde Jorge Jesus ile Flamengo arasındaki flört iddiaları, Fenerbahçeli taraftarları fazlasıyla endişelendirmişti. Portekizli hocanın menajerinin Brezilya'ya giderek Kırmızı-Siyahlıların başkan yardımcısı ile görüştüğü öne sürülmüştü.

Flamengo ile Copa Libertadores'i ve Brezilya Kupası'nı kazanan Dorival Junior'ın resmen ayrılmasının ardından Jesus iddiaları daha da güçlendi. Ancak Brezilya'dan bu konuda müjdeli haber geldi. Buna göre Flamengo, gerçekten 68 yaşındaki teknik adamla görüşerek teklif iletti.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Jorge Jesus'un ise bu talebe son derece 'kibar ve kısa' bir yanıt verdiği belirtildi. Portekizli hocanın Brezilya ekibinin yöneticilerine, "Teşekkür ederim. Ancak Fenerbahçe ile mayıs ayına kadar sözleşmem var. Size gelmem mümkün değil" dedi. Fenerbahçe yönetimi şimdi Jorge Jesus'un sözleşmesini en az 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.