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Spor Jorge Jesus canlı yayında Türkiye'yi uyardı
Spor

Jorge Jesus canlı yayında Türkiye'yi uyardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor öncesi saha zemini hakkında açıklamalarda bulundu. Kötü zemin sorununun Türk futbolu için büyük önem taşıdığını belirten Portekizli hoca, "Henüz sahayı görmedim. Kaliteli oyuncu için saha yeterli olmayabilir. Bu önemli bir detay. Türk futbolu için bu çok önemli." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 20:05:00 -
Jorge Jesus canlı yayında Türkiye'yi uyardı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

"Türk futbolu için gerçekten önemli"

Saha zemini hakkında açıklamalarda bulunan Portekizli hoca, "Henüz sahayı görmedim. Kaliteli oyuncu için saha yeterli olmayabilir. Bu önemli bir detay. Türk futbolu için bu çok önemli. Portekiz'de saha iyi değilse, ev sahibi maçlarını başka statta oynamak zorunda kalabilir. Saha olayı, Türk futbolu için gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.

"Zorlukların üstesinden gelmek için hazırlandık"

Antalyaspor'a ilişkin de konuşan Jesus, "Antalyaspor harika oyunculara sahip, ligdeki sıralamaları yerlerini göstermiyor. Zor bir maç olacak ancak biz de bu zorlukların üstesinden gelmek için hazırlandık. Bu ligde deplasmanda her maç zor. Adriano'yu Brezilya'dan biliyorum. Haji Wright, ABD Milli Takımı'nda oynuyor. Fernando'yu Brezilya Milli Takımı'ndan tanıyoruz." dedi.

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