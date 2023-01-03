Jorge Jesus canlı yayında Türkiye'yi uyardı

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

"Türk futbolu için gerçekten önemli"

Saha zemini hakkında açıklamalarda bulunan Portekizli hoca, "Henüz sahayı görmedim. Kaliteli oyuncu için saha yeterli olmayabilir. Bu önemli bir detay. Türk futbolu için bu çok önemli. Portekiz'de saha iyi değilse, ev sahibi maçlarını başka statta oynamak zorunda kalabilir. Saha olayı, Türk futbolu için gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.

"Zorlukların üstesinden gelmek için hazırlandık"

Antalyaspor'a ilişkin de konuşan Jesus, "Antalyaspor harika oyunculara sahip, ligdeki sıralamaları yerlerini göstermiyor. Zor bir maç olacak ancak biz de bu zorlukların üstesinden gelmek için hazırlandık. Bu ligde deplasmanda her maç zor. Adriano'yu Brezilya'dan biliyorum. Haji Wright, ABD Milli Takımı'nda oynuyor. Fernando'yu Brezilya Milli Takımı'ndan tanıyoruz." dedi.