  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Jordan'ın ayakkabısına rekor bedel!
Spor

Jordan'ın ayakkabısına rekor bedel!

Dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında bir maçta giydiği spor ayakkabısı, yaklaşık 1 buçuk milyon dolarlık rekor bedelle satıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 16:36:00 -
Jordan'ın ayakkabısına rekor bedel!

Dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında bir maçta giydiği spor ayakkabısı, yaklaşık 1 buçuk milyon dolarlık rekor bedelle satıldı.

Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Jordan'ın kariyerinin çaylak yılı 1984'te giydiği "Nike Air Ships" modelindeki spor ayakkabıların, Las Vegas'ta düzenlenen açık artırmada 1,472 milyon dolara alıcı bulduğu belirtildi.

Açıklamada, müzayede evlerinde bir spor ayakkabı için verilen en yüksek bedel rekorunun kırıldığı da vurgulandı. 58 yaşındaki eski basketbolcu, söz konusu ayakkabıları, kariyerine başladığı Chicago Bulls formasıyla 5. maçında giymişti.

ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği ayakkabılar ise nisan ayında 1,8 milyon dolara alıcı bulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her gün şekersiz sakız çiğnerseniz...
Sağlık

Her gün şekersiz sakız çiğnerseniz...

Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, diş temizliğine iyi gelen besinler hakkında çarpıcı tavsiyelerde bulundu.
Ordu'da alçaklıkla ilgili skandal karar! Kur'an'a saygısızlık yapan 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina
Gündem

Ordu'da alçaklıkla ilgili skandal karar! Kur'an'a saygısızlık yapan 3 kişiye adli kontrol, 1 şüpheliye karantina

Yeni stadın açılışında patlatılan konfetilerden Kur’an-ı Kerim sayfalarının çıkmasıyla ilgili gözaltına alının 4 kişiden 3’ü adli kontrolle ..
10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu
Siyaset

10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunarak haddini aşan 10 büyükelçi rezaletinin konuşulduğu şu günlerde Meral Akşener'in gen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay