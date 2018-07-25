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Jojoba yağının kullanım alanları nerelerdir?

Jojoba yağının yapısı cildimizin salgıladığı yağ ile benzerlik gösterir. Bu yüzden emilimi çok kolaydır, cildi ve saçı besler. Jojoba yağı, jojoba bitkisinin tohumlarından çıkarılan bir yağdır.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:17
Jojoba yağının kullanım alanları nerelerdir?

Birkaç damla jojoba yağı saçlarınıza doğal bir ışıltı katar, elektriklenmeyi engeller. Kuru saçlarınıza uygulayabilir, neme doygun, parlayan bir görüntü elde edebilirsiniz. Saçlarınıza yapacağınız ısıl işlemlerden sonra birkaç damlayla saçınızda oluşan zararı minimuma indirebilirsiniz.

Jojoba yağı ciltte yağlı bir görünüm bırakmaz ama cildinize ışıltı kazandırır. Fondötene katacağınız bir kaç damla jojoba yağı hem cildinizi besleyebilir hem de cildinizde ışıltılı bir görünüm elde edebilirsiniz.

Etkili bir şekilde mantarı ve viral enfeksiyonu iyileştirir.

Ayak masajında kullanabilirsiniz. Çatlak ayakları iyi nemlendirir ve hızlı iyileşmesini sağlar.

Kırışıklıklara ve ince çizgilere jojoba yağıyla hafifçe masaj yaparak görünümlerini hafifletebilir. Yüzük parmağınızla yapacağınız dairesel hareketlerle, kırışıklık olan bölgedeki kan akışını arttırabilir ve hücreleri jojoba yağıyla besleyebilirsiniz. Böylece yüzünüz daha dolgun ve canlı görünür.

Kurumuş dudakları hızlı şekilde nemlendirir. Dudak peelinginize damlatacağınız birkaç damlayla etkisini arttırabilirsiniz.

Kütiküllere jojoba yağı uygulayarak onları yumuşatabilirsiniz.

Kızarmış, kaşınan cildi yumuşatır, iyileştirir. Shea yağıyla karıştırıp egzamalı bölgeye uygular ve üstünü gazla bezle sararsanız, düzenli kullanımda bölgeyi yumuşatır ve koyu rengin yavaş yavaş iyileşmesini sağlar.

Banyo suyuna ekleyeceğiniz birkaç damla jojoba yağının sakinleştirici etkisi vardır. Jojoba yağına ekleyeceğiniz birkaç damla esansiyel yağ ile birlikte günün stresini atabileceğiniz bir banyo hazırla bilirsiniz.

Bacaklarınıza yapacağınız masajlarda kullanabilirsiniz. Ayrıca bacaklarınıza süreceğiniz jojoba yağı onların parlak, sağlıklı görünmesini sağlar.

Hindistan cevizi yağı, argan yağı, shea yağı gibi yağlarla karıştırarak saça uygulayabilirsiniz. Cildin kendi yağıyla gösterdiği inanılmaz benzerlik sayesinde saçınızı birçok yağdan daha fazla nemlendirir. Elektriklenmesini alır.

Son zamanlarda popüler olan yağ ile cilt bakımı rutinlerinde temizleyici yağ olarak kullanılmaktadır. Doğal bir temizleme yöntemi olarak bu yağı kullanabilirsiniz.
Komedojenikliği düşüktür. Sivilceli ciltlerde rahatça kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:17
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