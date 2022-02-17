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Dünya Johnson ve Guterres Ukrayna'yı görüştü
Dünya

Johnson ve Guterres Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve BM Genel Sekreteri Antnio Guterres, Ukrayna sınırındaki krizi görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 04:30:00 -
Johnson ve Guterres Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres, bu akşam telefonda Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi görüştü. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Guterres ve Johnson'ın Ukrayna işgalinin "felaket sonuçları olacağı" konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

Johnson'ın ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre (Downing Street), "İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antnio Guterres, Ukrayna sınırındaki krizi görüşmek üzere Çarşamba akşamı bir telefon görüşmesi yaptı. Şu anda Rusya'nın geri çekildiğine dair çok az kanıt olduğu ve Ukrayna'nın işgalinin felaket ve geniş kapsamlı sonuçları olacağı konusunda anlaştılar." denildi.

Açıklamada, "Liderler, devletlerin Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uyma ve BM üyelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme sorumluluğunu yinelediler." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, "Başbakan ve Genel Sekreter, Minsk Anlaşmalarının uygulanması için tüm tarafların iyi niyetle çalışmasının önemini bir kez daha teyit etti. İngiltere, Anlaşmaların uygulanmasını görüşmek üzere Perşembe günü yapılacak bir BM Güvenlik Konseyi toplantısında Avrupa Bakanı James Cleverly tarafından temsil edilecek." şeklinde açıklama yapıldı.

Başbakanlık Ofisi, Johnson ve Guterres için "Acil bir diplomatik çözüme ulaşmak, feci bir askeri tırmanış ve insani krizi önlemek için birlikte yakın çalışmaya devam etme konusunda anlaştılar" dedi.

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