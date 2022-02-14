  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Johnson ve Biden, Ukrayna'yı görüştü
Dünya

Johnson ve Biden, Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna meselesine ilişkin yaptıkları telefon görüşmesinde, diplomasi penceresinin açık kaldığı konusunda anlaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 23:31:00 -
Johnson ve Biden, Ukrayna'yı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna meselesine ilişkin yaptıkları telefon görüşmesinde, diplomasi penceresinin açık kaldığı konusunda anlaştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Biden'ın, diğer dünya liderleriyle yaptıkları son görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada, "(Liderler) Diplomasi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden geri adım atması için çok önemli bir pencerenin kaldığı konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

"Ukrayna’nın işgali, Rusya için uzun süreli krizle sonuçlanır"

İki liderin, Ukrayna'ya yönelik daha fazla işgalinin, Rusya için uzun süreli bir krizle sonuçlanacağını ve hem Rusya hem de dünya için geniş kapsamlı hasara yol açacağını vurguladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"(Liderler) Batılı müttefiklerin, Rus saldırganlığının artması durumunda önemli bir yaptırım paketinin uygulanması dahil Rus tehditleri karşısında birlik halinde kalmaları gerektiği konusunda anlaştı. Ayrıca Avrupa ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılıklarını azaltma ihtiyacını da yinelediler ki bu, Rusya'nın stratejik çıkarlarını kalbinden vuracaktır."

Açıklamada, Johnson ve Biden'ın, durum geliştikçe yakın temas halinde kalmaya karar verdikleri ifade edildi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de iki liderin görüşmesinin yaklaşık 40 dakika sürdüğünü aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay