Johnson, Rusya'nın dibinde ayar vermeye kalktı

Johnson, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Varşova'ya geçerek, Polonya Başkanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'ye Polonya'ya asker gönderdiği için teşekkür eden Morawiecki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in siyasi hedefinin NATO'yu dağıtmak olduğunu belirterek, "Bu nedenle ne kadar birlik içinde olduğumuzu, ittifakın (NATO) ne kadar uyumlu olduğunu gösterme konusunda çok kararlı olmalıyız." dedi.

Almanya yönetimine seslenen Morawiecki, "Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı'nın bir şantaj olarak kullanılmaması gerektiğini bir an önce duyurmalısınız." diye konuştu.

Rusya karşısında yılmayacaklarını ve barış için çalışacaklarını ifade eden Polonya Başbakanı, ülkesinin Moskova ile ilişkilerinde "köprüler kurmak" istediğini, ancak barışın böyle bir ilişkide temeli oluşturması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın eylemlerinin "Avrupa'daki pek çok politikacıyı aniden jeopolitik uykularından uyandığını" ancak kendilerinin hiç uyumadığını belirten Morawiecki, "Dünyanın geri kalanının da uyanması gerekiyor. Sadece dış düşmanlarla değil, kendi hatalarımızla da yüzleşmemiz gerekiyor. Hepimizin uyandığından ve ihtiyacımız olan tek sesle konuştuğumuzdan emin olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Johnson ise Polonya'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Polonya'daki 150 İngiliz askere 350 askerin daha katıldığını vurgulayan Johnson, bu askerlerin sadece Polonya değil, Avrupa hatta dünyanın güvenliği için önemli olduğunu kaydetti.

Olası bir Ukrayna işgaline karşı bir yaptırım paketi hazırladıklarına dikkat çeken Johnson, müttefiklerin Putin'i gerilimi düşürmeye ikna etmek için birlikte çalışması gerektiği mesajını verdi.

Johnson, "Polonya ve İngiltere olarak güçlü bir komşunun, komşularına zorbalık yapabileceği veya onlara saldırabileceği bir dünyayı kabul etmeyeceğiz. Çünkü tüm insanların, nerede doğduklarına bakılmaksızın, güvenli bir şekilde yaşama, kendilerini kimin yöneteceğini seçme ve istedikleri örgütlere üye olma konusunda karar verme ya da istedikleri örgütten ayrılma hakları olduğuna inanıyoruz. Bu ilkeden taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

Johnson temasları kapsamında Morawiecki ile Polonya'daki İngiliz birlikleri de ziyaret edecek.