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Gündem JÖH alımı ne zaman yapılacak?
Gündem

JÖH alımı ne zaman yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen kişiler, JÖH alımlarının tarihini merak ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş ve özel harekât kapsamında yayımlanan başvuru ilanları yakından takip edilmekte. Peki, JÖH alımları ne zaman olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:33:00 -
JÖH alımı ne zaman yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen kişiler, JÖH alımlarının tarihini merak ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş ve özel harekât kapsamında yayımlanan başvuru ilanları yakından takip edilmekte. Peki, JÖH alımları ne zaman olacak? İşte detaylar…

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen kişiler, JÖH alımlarına dair araştırmalar yapıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler JÖH alımlarının tarihini merak ediyor. Peki, JÖH alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

JÖH alımı ne zaman yapılacak?

JÖH alımlarına dair güncel bir ilan yayımlanmadı. JÖH 2021 alımlarının ne zaman yapılacağına dair açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Memur alımı ilanları için TIKLAYINIZ

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