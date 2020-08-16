  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Joe Biden'in skandal açıklamalarına İbrahim Kalın'dan sert tepki

ABD’deki Başkanlık seçimlerine Donald Trump’a rakip aday olan Joe Biden’in Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarfettiği küstah sözlere Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 09:55:00 - 2020-08-16 10:02:29
Joe Biden'in skandal açıklamalarına İbrahim Kalın'dan sert tepki

3 Kasım’da yapılacak olan ABD’deki Başkanlık seçimlerine Donald Trump’ın rakibi olarak katılacak olan Joe Biden’ın Aralık ayında New York Times gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili küstahça ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Obama döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin kötüleştiği bir süreçte başkan yardımcısı olan Joe Biden söz konusu röportajda “Erdoğan’ı yenmeleri için muhalifleri desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı. Haddini aşan Biden, başkan olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı farklı bir politika izleyeceğini belirtti.

Türkiye’nin içişlerine müdahale edeceğini söyleyerek iyice küstahlaşan Joe Biden şu skandal açıklamada bulunmuştu;

“Erdoğan’ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle.”

Kalın’dan sert tepki

Biden’in küstah sözlerine Cumhurbaşkanlığı’ndan ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi.

Kalın sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat
Gündem

Joe Biden'ın skandal Türkiye çıkışıyla ilgili ünlü stratejistten kritik iddia: 17 Eylül'e dikkat

ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili skandal çıkışıyla ilgili ..
Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...
Gündem

Şevki Yılmaz son tartışmalar için böyle uyardı: Beraber yürüyüp beraber ıslandığımız...

Şevki Yılmaz, “Hatasız dost arayan dostsuz kalır!” başlıklı yazısında İstanbul Sözleşmesi'ne dikkat çekerek, son günlerde yaşanan tartışmala..
İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret
Siyaset

İYİ Parti CHP ve HDP'den vazgeçemedi! Akşener'den Bahçeli'nin davetine ret

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘eve dön’ çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener’den cevap geldi. Bahçeli’nin teklifini reddeden Akşener “B..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı