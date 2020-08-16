Joe Biden'in skandal açıklamalarına İbrahim Kalın'dan sert tepki

3 Kasım’da yapılacak olan ABD’deki Başkanlık seçimlerine Donald Trump’ın rakibi olarak katılacak olan Joe Biden’ın Aralık ayında New York Times gazetesine verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile ilgili küstahça ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

Obama döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinin kötüleştiği bir süreçte başkan yardımcısı olan Joe Biden söz konusu röportajda “Erdoğan’ı yenmeleri için muhalifleri desteklemeliyiz” ifadelerini kullandı. Haddini aşan Biden, başkan olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı farklı bir politika izleyeceğini belirtti.

Türkiye’nin içişlerine müdahale edeceğini söyleyerek iyice küstahlaşan Joe Biden şu skandal açıklamada bulunmuştu;

“Erdoğan’ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle.”

Kalın’dan sert tepki

Biden’in küstah sözlerine Cumhurbaşkanlığı’ndan ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan geldi.

Kalın sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor" ifadelerini kullandı.