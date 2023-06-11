Joe Biden'ın eşcinsellik sevdası!
ABD Başkanı Joe Biden, eşcinsel sapkınların sözde onur ayı etkinlikleri kapsamında sarayını LBGT'li sapkınlara ait paçavralarla donattı.
ABD Başkanı Joe Biden, küresel LGBT lobisinin ülkemizde yaygınlaştırmayı amaçladığı LGBT sapkınlığına tam destek verdi.
Biden, başkanlık sarayını LGBT bayraklarıyla donattı.
ABD Başkanı, Saray bahçesinde düzenlediği ‘onur ayı’ etkinliğinde, LGBT karşıtı yasa çıkarmayı düşünen eyaletleri hedef aldı.
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