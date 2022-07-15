Joe Biden yine boşlukla tokalaştı

İlerleyen yaşı nedeniyle konuşmaları bile artık harfi harfine yazılan ABD Başkanı Joe Biden, yine bir skandala imza attı. Israrla başkanlık koltuğunda oturmak istediğini söyleyen 79 yaşındaki Biden, Orta Doğu ziyaretinin ilk durağı olan İsrail’deydi.

Havayla tokalaştı

Kudüs’teki Cumhurbaşkanlığı Konutuna gelen Biden, burada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi tarafından karşılandı. İkilinin yaptığı görüşmeye ise Biden'ın yeniden hava ile tokalaştığı anlar damga vurdu. Biden'ın önce Herzog, ardından 'boşluğun' elini sıktığı görüldü.

Yine viral oldu

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden geçmeyen bu an, viral oldu. Biden, Nisan ayında da havayla tokalaşmış ve sosyal medyada gündem olmuştu.