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Dünya Joe Biden ölüm döşeğinde: Bomba iddia! ABD’de neler oluyor? Bir siyasi suikast girişimi daha mı?
Dünya

Joe Biden ölüm döşeğinde: Bomba iddia! ABD’de neler oluyor? Bir siyasi suikast girişimi daha mı?

Yeniakit Publisher
2024-07-23 12:31:00 - 2024-07-23 12:33:58
Joe Biden ölüm döşeğinde: Bomba iddia! ABD’de neler oluyor? Bir siyasi suikast girişimi daha mı?

Amerika Birleşik Devletleri’nde garip şeyler oluyor. Şimdi de ABD Başkanı Joe Biden’ın ölüm döşeğinde olduğu sosyal medyada konuşuluyor. Sosyal medyada ABD Başkanı Joe Biden’ın öldüğüne ilişkin iddialar gündem oldu! Beyaz Saray’da bayraklar yarıya indi

Amerika Birleşik Devletleri kurulduğundan bu yana tarihinin en çalkantılı günlerinden geçiyor. Dünyanın çeşitli coğrafyalarında, gittiği her yere zulüm, kan ve gözyaşı götüren ABD’nin kurduğu sistem çıkmaza girdi. Karşılıksız bastıkları dolar sistemi üzerinden, dünya devletlerinin ekonomileriyle oynayan, her coğrafyada fesada bulaşan, PKK, YPG, DEAŞ, El Kaide gibi kendi destekledikleri terör örgütleri üzerinden ‘sözde adalet’ dağıtıcısı, özde kaynak sömürücüsü Amerika Birleşik Devletleri, büyük krizin eşiğinde.

Gündem olan bu gelişmelerin ardından, geçtiğimiz gün Covid-19 olduğu açıklanan Biden’ın öldüğü iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan çeşitli iddialar dikkat çekti.

Peki Joe Biden öldü mü? Joe Biden yaşıyor mu? Joe Biden’a ne oldu? 

ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta ABD Başkan adayı Donald Trump’a yapılan suikastın ardından Başkan Joe Biden baskılar nedeniyle adaylıktan çekilmiş ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in başkan adayı olduğu duyurulmuştu. Joe Biden’a başkanlıktan çekilme açıklamasının zorla yaptırıldığı iddia edilirken, dün geceden bu yana Amerika’da son derece ilginç bir gündem var.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amerika Birleşik Devletleri’nde Beyaz Saray’daki Amerikan bayrakları yarıya indirildi. İddialara göre ABD Başkanı Joe Biden’ın şu an yoğum bakımda olduğu, bu geceyi atlatmasının zor olduğu iddia ediliyor. Akıllara Joe Biden’a da mı siyasi suikast yapıldığı soruları gelirken, ulusal medyada da birçok gazeteci konuyu yakından takip ediyor.

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Yorumlar

Kartalbey

Bu katil bunağın kolayca vereceğini mi düşünüyorsunuz?

Kuzey orhun

Şeytan kimdir akit? şeytan ,kul hakkı yiyendir,adaletsiz gelir dağıtımıdır, yalan olanı doğru gibi manipüle edendir,tüm haksızlıklara gözünü yumandir, çıkarı için her şeyi yapandir, eline fırsat geçince her şeyi sınırsız haksız kazanç elde edendir.
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