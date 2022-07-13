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Biyografi Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında nereli? Joao Pedro Hangi takımlarda
Biyografi

Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında nereli? Joao Pedro Hangi takımlarda

Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki forvet arkası Brezilyalı futbolcu Joao Pedro’nun Fenerbahçe renklerine bağlanmak üzere olduğu iddia edildi. Futbolseverler, Joao Pedro'nun kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-07-13 13:45:00 -
Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında nereli? Joao Pedro Hangi takımlarda

Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvão ya da kısaca João Pedro, 9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın  Ipantinga şehrinde doğdu. Cagliari takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine Atlético Mineiro kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Palermo, Vitória Guimarães, Peñarol, Santos, Estoril Praia ve Cagliari kulüplerinde oynadı.

Joao Pedro

 

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