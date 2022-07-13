Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında nereli? Joao Pedro Hangi takımlarda
Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki forvet arkası Brezilyalı futbolcu Joao Pedro’nun Fenerbahçe renklerine bağlanmak üzere olduğu iddia edildi. Futbolseverler, Joao Pedro'nun kariyeri ve hayatı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Joao Pedro kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı?
Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvão ya da kısaca João Pedro, 9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'nın Ipantinga şehrinde doğdu. Cagliari takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine Atlético Mineiro kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Palermo, Vitória Guimarães, Peñarol, Santos, Estoril Praia ve Cagliari kulüplerinde oynadı.