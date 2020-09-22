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Siyaset Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!
Siyaset

Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!

İstanbul'da jigolo çetesine yapılan operasyonda yakalanan Beylikdüzü Belediyesi çalışanı H.Ç., CHP'li Meclis Üyesi Hasan Ç.'nin yeğeni çıktı. Aynı zamanda çete üyesinin nikahını CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı ortaya çıktı. Ayrıca çete üyesinin CHP lideri Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirdiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 22:22:00 - 2020-09-22 22:30:05
Jigolo çetesine operasyon yapılmıştı… Bomba İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu detayı!

 yeniakit.com.tr  

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir jigolo çetesine operasyon düzenlendi. İnternet üzerinden ilan vererek rezil buluşmalar ayarlayan çete üyelerinden 74 tanesi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışan Hüseyin Ç. ve Latif S.'nin de operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan CHP'li Hüseyin Ç.'nin, CHP'li Meclis Üyesi Hasan Ç.'nin yeğeni olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahsın CHP ile yakın ilişkilerinin bununla da sınırlı olmadığı belirlendi.

Nikahını İmamoğlu kıymış

Jigolo çetesi üyesi Hüseyin Ç.'nin nikahını, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı da ortaya çıktı. Aynı zamanda Hüseyin Ç.'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de fotoğraf çektirdiği görüldü.

“Tüm CHP'liler sorumlu tutulabilir mi?”

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından akıllara “Tüm CHP'liler sorumlu tutulabilir mi?” sorusu geldi. Bir sapık din adamının AK Partili isimle fotoğrafı çıktığı zaman tüm mütedeyyinleri sapıklıkla suçlayan Kemalistlere, jigolo çetesi üyesinin CHP’li çıkması nedeniyle tüm partinin bundan sorumlu tutulup tutulmayacağı sorusu gündem oldu.

Gökçek’ten bomba soru

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, söz konusu fotoğrafların ortaya çıkmasıyla birlikte kendisini geçtiğimiz günlerde suçlayan Kemalistlere sert sözlerle yüklendi. Gökçek şunları yazdı:

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