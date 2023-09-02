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Dünya Jet ski ile ülke sularına giren turisti öldürdüler!
Dünya

Jet ski ile ülke sularına giren turisti öldürdüler!

Yeniakit Publisher
2023-09-02 09:37:00 -
Jet ski ile ülke sularına giren turisti öldürdüler!

Fas'tan jet ski ile Cezayir sularına giren iki turist vurularak öldürüldü.

Cezayir sahil güvenliği, Fas'tan jet ski ile Cezayir sularına giren iki turisti vurarak öldürdü.

Dört Fransız-Fas çifte vatandaşı, Fas'ın Saidia beldesinden jet ski ile yola çıktı. Gruptan Saidia'ya dönmeyi başaran Mohamed Kissi, kaybolduklarını ve yakıtlarının bittiğini söyledi.

Olayda kardeşi de öldürülen Kissi, "Cezayir'de olduğumuzu biliyorduk çünkü siyah bir Cezayir botu bize doğru geldi ve botta bulunanlar bize ateş etti. Ben vurulmadım ama kardeşimi ve arkadaşımı öldürdüler" dedi.

Popüler yazlık belde Saidia, uzun plajı ve su sporları aktiviteleriyle tanınıyor.

Fas medyasından Le360'a göre, yine Fransız-Faslı olan üçüncü bir kişi Smail Snabe, Cezayir sahil güvenliği tarafından tutuklandı ve çarşamba günü bir savcıya ifade verdi.
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Rabat ve Cezayir olayla ilgili yorum yapmadı.

Bir balıkçının denizdeki cansız bir bedenin videosunu yayınlamasının ardından olay Fas'ta öfkeye neden oldu.

Bu trajedinin, Cezayir ile Fas arasında, tartışmalı Batı Sahra bölgesi üzerindeki husumetten kaynaklanan yoğun bölgesel sürtüşmeyi yeniden alevlendirmesi muhtemel olduğu belirtiliyor.

İki ülke yaklaşık 2,000 km uzunluğunda bir sınırı paylaşıyor ve bu sınır Fransız sömürge yönetiminden bağımsızlıklarını kazanmalarından bu yana bir gerilim kaynağı oldu.

Ülkeler arasındaki sınırlar Fas'ın tarihi Marakeş kentindeki bir otelin bombalanmasının ardından 1994 yılından bu yana kapalı.

Cezayir, Ağustos 2021'de Fas ile diplomatik ilişkilerini keserek Rabat'ı "düşmanca eylemlerde bulunmakla" suçladı.

Kaynak: Euronews

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