Jesus'un kazandığı derbi yok! Yine kayıp...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Jesus, "Bu mağlubiyet bizi yolumuzdan ayırmayacak. Bir sorumlu varsa benim." dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan derbiyi Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe derbilerde gol atamadı

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı yaşadığı bu mağlubiyetle kötü derbi karnesini sürdürdü. Jorge Jesus, bu sezon çıktığı 3 derbi mücadelesinde galip gelemezken 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalırken, Trabzonspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve derbi maçlarında gol atma başarısı gösteremedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi.

Bu sonuçla şampiyonun belli olmadığını belirten Jesus, "Normalde Fenerbahçe'nin alışık olduğumuzun dışında çok hata yaptık. İlk 15 dakikada 3 pozisyon yakaladık. Galatasaray, seken toptan golü bulduk. İkinci yarıda iyi başladık ama kırmızı kart ve 2. golden sonra işler zorlaştı. Galatasaray daha sakin kalan taraftı. Oyuncularıma 'Bu maçı kazanan ya da kaybeden şampiyonu belirlemeyecek' demiştim. Ligin şampiyonu belli olmadı." dedi.

Sorumunun kendisi olduğunu söyleyen Jorge Jesus, "Rakibin önüne geçme fırsatını değerlendiremedik. Bu sonucun, sahada olanların sorumlusu benim. Ne başkanımız, ne futbolcularımız. Hele başkanımız hiç değiliz. Başkanımız bana çok inanıyor, Portekiz'e kadar gelip beni ikna etti. Bu mağlubiyet bizi yolumuzdan ayırmayacak. Bir sorumlu varsa benim." sözlerini sarf etti.

Tranferi konuşmanın önemli olmadığını aktaran Jesus, "Transferi konuşmak şu an önemli değil. Daha önümüzde maçlar var. Kısa süre önce herkese göre ligin en iyisiydik. Rakibimiz önümüze geçti. Bu tarz maçlarda daha kararlı olmalıyız. Maçın ikinci yarısında işler bizim için karmaşıklaştı. Oyuncularım gergindi. Bir kişi eksik olunca işler zorlaştı. Bu sezon 6. kez eksik kaldık. Bunu çözmeliyiz. Ben daha önceki takımlarımda böyle bir şey görmemiştim." ifadelerinde bulundu.