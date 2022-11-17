Jesus'un istediği iki yıldız

Fenerbahçe’nin savunma için 1 numaralı adayının Mouctar Diakhaby olduğu öğrenildi. Fransız oyuncunun Valencia ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İspanyol ekibi, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Diakhaby’ye istediği şartlarda yeni bir kontrat öneremedi.

Yıldız futbolcu, 1 Ocak’tan itibaren istediği bir takımla yeni sezon için imza atabilir. Sarı-Lacivertliler bu durumu lehine çevirmek istiyor. Valencia’nın, 2018’de 15 milyon Euro verdiği 25 yaşındaki stoperi bedelsiz olarak kaptırmamak için ocakta satmaya sıcak bakması muhtemel. Yönetim, hem oyuncu hem de kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Eğer Valencia ile orta yol bulunamazsa hedef, Diakhaby’yle yeni sezondan itibaren başlayacak bir kontrat üzerinden söz kesmek.

Forvet transferi de şimdilik ‘öncelik’ olarak görülmüyor. Yönetim burada da önüne çıkması muhtemel bir fırsatı değerlendirmek istiyor. Moussa Dembele’nin de Lyon ile sözleşmesi bitecek ve yeni kontrat teklifine sıcak bakmadığını kulübüne iletti.

Dembele sezon başında da gündeme gelmiş, Fransız ekibinin yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. Lyon, ocak ayında da maddi anlamda beklentisini düşürmezse, aynı Diakhaby’de olduğu gibi golcü oyuncuyla de yeni sezon için görüşmeler yapılacağı öğrenildi. Yönetimin, uzun süreli ve bol bonuslu bir sözleşmeyle 26 yaşındaki forveti ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Kısacası Fenerbahçe, ocak ayındaki hamlelerini sadece bu sezonu düşünerek değil, uzun dönemli bir şekilde atmayı planlıyor.