Jesus'tan "Ümraniye stadı" açıklaması

Fenerbahçe Teknik Diretörü Jorge Jesus, Ümraniyespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik direktör açıklamasında; "En önemlisi 3 puanı almaktı. İlk yarıda kaliteli oyun sergiledik. Oyun olarak gösterdiğimiz farkı ilk yarıda skora yansıtamadık. İkinci yarıda Ümraniyespor oyuncularına kontra atak fırsatları verdik. Fenerbahçe oyuncularının kalbi var, ruhu var. Sonuna kadar inanıyorlar. Bugün de bu şekilde kazandık." dedi.

Son dakikalarda buldukları gollerin inançlarını gösterdiğini kaydeden Jesus, "Golün dakikası olmaz; gol, goldür. Son dakikalarda attığımız goller, takımın inandığının ve mücadele ettiğinin göstergesidir. Dediğim gibi başında da atsanız, sonunda da atsanız gol goldür." ifadelerini kullandı.

Jesus, Ümraniyespor stadyumu hakkındaki açıklamasıyla ilgili olarak "Ben Ümraniyespor'un stadyumu hakkında öyle demek istemedim. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarında daha büyük stadyumda oynadılar, iyi bir atmosfer vardı. Ben stat ve taraftarlar hakkında bir şey demedim. Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim." diye konuştu.

Kadroda olmayan isimler hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, "Osayi Samuel kupa maçında sakatlandı. Gustavo'nun olmaması benim tercihimdi. Yedek kulübesinde 2 stoper varken üçüncüye gerek yoktu. Josuha King'de de bir kas sakatlığı var, MR'da ne çıkacağın göreceğiz." dedi.