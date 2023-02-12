  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Jesus'tan şok hareket! Teklifi geri çevirdi...
Spor

Jesus'tan şok hareket! Teklifi geri çevirdi...

Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetiminin sözleşme uzatma teklifini; "Şu anda tek düşündüğüm şey şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir konuyla ilgilenmiyorum. O yüzden bana teklifle gelmeyin." diyerek geri çevirdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 11:49:00 -
Jesus'tan şok hareket! Teklifi geri çevirdi...

Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetiminin sözleşme uzatma teklifini; "Şu anda tek düşündüğüm şey şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir konuyla ilgilenmiyorum. O yüzden bana teklifle gelmeyin." diyerek geri çevirdi.

Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi veren Jorge Jesus, ligdeki kıyasıya rekabet dışında başka bir şey düşünmüyor. Taraftarın çok güvendiği Portekizli teknik adam, bu süreçte sadece sahaya odaklanmak istiyor.

Sarı lacivertli yönetimin geçtiğimiz dönemde sezon sonuna kadar kontratı olan 68 yaşındaki çalıştırıcıya sözleşme uzatma konusundaki fikrini sorduğu ve "Şu anda tek düşündüğüm şey şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir konuyla ilgilenmiyorum. O yüzden bana teklifle gelmeyin. Önce hedefimize ulaşalım. Bulunduğum noktada geleceğimle ilgili herhangi bir plan yapmıyorum" yanıtını aldığı öğrenildi.

Dünya Kupası sonrası adı bir ara Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jesus'un mayıs ayına kadar kapılarını tekliflere tamamen kapattığı kaydedildi. Portekiz basını da tecrübeli teknik adamın şu anda sadece Fenerbahçe takımı ile ilgili konuları gündemde tuttuğunu yazdı. Haber7'ye göre;  Fenerbahçe'nin başında Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda şu ana kadar toplam 35 karşılaşmaya çıkan Jorge Jesus, bunların 23'ünden galip ayrıldı. 7 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Portekizli çalıştırıcının maç başına puan ortalaması 2.17 oldu. F.Bahçe, Süper Lig'de 45 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23