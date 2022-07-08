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Spor Jesus, Koç'a dert yandı! İlle de transfer istiyor...
Spor

Jesus, Koç'a dert yandı! İlle de transfer istiyor...

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı zirvede üç transfer istedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 12:17:00 -
Jesus, Koç'a dert yandı! İlle de transfer istiyor...

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yaptığı zirvede üç transfer istedi.

Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Dinamo Kiev maçları için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Avusturya kampı dönüşü Başkan Ali Koç ile bir araya gelerek takımla ilgili raporunu sundu.

Gönderilmesini istediği oyuncuların listesini Koç'a ileten Portekizli hoca, takviye istediği bölgeleri de sıraladı.

3 bölgeye takviye istedi
Jesus; ön libero, sol bek ve santrfor transferlerinin bir an önce bitirilmesini istedi. Dev zirvede diğer konuşulanlar şöyle:

İsmail’e talip çok

İsmail Yüksek'i isteyen çok kulüp var. Sportif direktörlüğünü Damien Comolli'nin yaptığı Toulouse da talip. Ancak genç oyuncu, ön libero rotasyonunda kullanılacak. Gönderilmeyecek.

Yüksek teklif gelmezse ikili bozulmayacak

Stoper ikilisi Min-Jae Kim ve Atilla Szalai. Çok yüksek rakam söz konusu olmadığı sürece bu ikili bozulmayacak.

Meyer, Lemos, Caulker ve Samatta gönderilsin. Pelkas ve Zajc da yerleri doldurulabilirse gidebilir.

 

 

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