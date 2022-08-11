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Spor Jesus, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor!
Spor

Jesus, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor!

Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar ismi gündeme bomba gibi düştü. Kamerunlu oyuncuyla ilk temasın kurulduğu ve kulübüne birkaç gün içerisinde teklifin sunulacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 14:26:00 -
Jesus, Beşiktaş'ın eski yıldızını istiyor!

Fenerbahçe'de Vincent Aboubakar ismi gündeme bomba gibi düştü. Kamerunlu oyuncuyla ilk temasın kurulduğu ve kulübüne birkaç gün içerisinde teklifin sunulacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 2 eski yıldızı Vincent Aboubacar'ı transfer etmek için düğmeye bastı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus da Kamerunlu golcüye onay verdi.

Sarı-lacivertlilerin listesinin başında, Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar bulunuyor. Kamerunlu oyuncuyla ilk temasın kurulduğu ve kulübüne birkaç gün içerisinde teklifin sunulacağı öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşmeme ihtimaline karşın, sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Michy Batshuayi'yi de gündemine aldı.

Aboubakar için satın alma opsiyonlu kiralık seçeneğini düşünen Fenerbahçe, 28 yaşındaki Batshuayi içinse Chelsea'den bonservisli transfer planlıyor.

Her iki oyuncu için kısa süre içerisinde harekete geçilip sonuca ulaşılması hedefleniyor. Fenerbahçe, bu oyunculardan sadece birini transfer edecek.

 


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