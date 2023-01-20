Jesus, Arda'dan ne istiyor? Taraftarlardan büyük tepki...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Çaykur Rizespor maçının 65. dakikasında oyundan alınması tribünleri üzdü. Sarı lacivertli taraftarlar Arda Güler'in oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor maçında gösterdiği performansla yine büyük övgü topladı.

Genç yıldız, beklendiği gibi Rizespor karşısında maça 11'de başladı. Arda Güler, tam anlamıyla resital sundu, Zajc'ın golünde muhteşem bir asist yaptı. Her duran topun başına geçen, atakları yönlendiren 17 yaşındaki oyuncu 65. dakikada alkışlarla kenara geldi.

Fanatik'e göre; Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşırken, sarı-lacivertli takımda genç futbolcu Arda Güler, uzun zaman sonra formasına kavuştu. Son olarak 3 Kasım'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçında 11'de yer alan 17 yaşındaki başarılı futbolcu, 78 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de görev aldı.

Arda Güler, Gaziantep maçının son anlarında oyuna dahil olmuş, uzatmalarla birlikte sahada kaldığı 17 dakikada harika bir performans sergilemişti. Bu futbolu sonrası, genç yıldızın Rizespor karşısında 11'de olması bekleniyordu. Bu beklentiler boşa çıkmadı. Jorge Jesus, Arda'ya sağ kanatta görev verdi.

17 yaşındaki oyuncu, yine tam bir resital sundu. Genç yetenek öyle etkili oynadı ki rakip teknik direktör Bülent Korkmaz, öğrencilerinden sürekli Arda Güler'e yakın markaj yapmalarını istedi. Ancak bu da Milli yıldızı durdurmadı. Arda, 12. dakikada sağ kanatta önce rakibini harika bir şekilde çalımladı, ardından ceza sahasına yayına, Miha Zajc'ın ayağına adrese teslim pas attı. Sloven oyuncunun golüyle birlikte Arda Güler'in hanesine asist yazıldı.

Genç yıldız, her duran topun başına geçti, akan oyunda arkadaşlarına şık paslar attı, hücumun komutanı oldu. Jorge Jesus, etkili performansına rağmen öğrencisini 65. dakikada kenara aldı. Tribünlerden bu karar önce tepki sesleri yükseldi, ardından Arda Güler alkışlarla kenara geldi. 17 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de düzenli oynayabileceğini bir kez daha gösterdi.