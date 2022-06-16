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Biyografi Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen nereli kaç yaşında? Jens Stryger Larsen hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen nereli kaç yaşında? Jens Stryger Larsen hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Peki Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen nereli kaç yaşında? Jens Stryger Larsen hangi takımlarda oynadı? İşte Trabzonspor forması giymeye hazırlanan Jens Stryger Larsen hayatı, kariyeri

Yeniakit Publisher
2022-06-16 10:18:00 - 2022-06-16 10:21:43
Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen nereli kaç yaşında? Jens Stryger Larsen hangi takımlarda oynadı?

Trabzonspor sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Peki Jens Stryger Larsen kimdir? Jens Stryger Larsen nereli kaç yaşında? Jens Stryger Larsen hangi takımlarda oynadı? İşte Trabzonspor forması giymeye hazırlanan Jens Stryger Larsen hayatı, kariyeri.

Jens Stryger Larsen kimdir?

Jens Stryger Larsen 21 Şubat 1991 tarihinde Sakskobing, Danimarka'da doğdu. Sağ bek mevkiinde oynayan Danimarkalı millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Udinese'de forma giymektedir.

 Jens Stryger Larsen

Jens Stryger Larsen kariyeri

Stryger Larsen, Brøndby IF formasıyla ilk maçına Kasım 2009'da FC Nordsjælland karşısında çıktı. Brøndby'de geçirdiği süre boyunca, enerjisi nedeniyle Brøndby taraftarları arasında çok popüler oldu ve 2010-2011 sezonunun başından itibaren Brøndby'de düzenli olarak forma giydi. Ağustos 2010'da Danimarka medyası tarafından Danimarka'daki en büyük yeteneklerden biri olarak gösterildi.

Jens Stryger Larsen

9 Temmuz 2013'te Stryger Larsen, FC Nordsjælland'a bonservissiz olarak katıldı ve üç yıllık bir anlaşma imzaladı. Nordsjælland'da geçirdiği süre boyunca düzenli olarak oynadı ve 2013-14 sezonunda Superliga'da 30 maçta forma giydi. 18 Haziran 2014'te, Avusturya ekibi Austria Wien ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 24 Ağustos 2017'de Stryger Larsen, dört yıllık bir sözleşme ile İtalya Serie A kulübü Udinese'ye katıldı. I Bianconeri için ilk golünü 27 Eylül'de Roma'ya karşı attı.

Stryger Larsen, Ağustos 2016'da Lihtenştayn ve Ermenistan maçları için Danimarka milli takımı kadrosuna çağrıldı. İlk maçına 31 Ağustos 2016'da Lihtenştayn'a karşı dostluk maçında çıktı Haziran 2018'de Danimarka'nın Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosuna seçildi. 

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