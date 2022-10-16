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Dünya Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya gaz verdi
Dünya

Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya gaz verdi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 02:41:00 -
Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya gaz verdi

NATO ülkeleri, Rusya ile çatışmaları sürdüren Ukrayna'ya silah yardımına devam ediyor.

Askeri ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savaşın olası sonucuna dair görüşünü paylaştı.

"Ukrayna savaşı kazanır" yorumu

CNN yayınında Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Ukrayna'nın bu savaşı kazanabileceği fikrine katılıyorum." dedi.

Stoltenberg, son haftalarda Ukraynalı güçlerin önemli kazanımlar sağladığına dikkati çekti.

"Bu zafer, cesur Ukrayna askerlerine ait"

NATO Genel Sekreteri, "Bu zafer, elbette cesur Ukrayna askerlerine ait." diye konuştu.

NATO ülkelerinin yardımlarını hatırlattı

Diğer taraftan ittifak üyelerinin sağladığı desteği vurgulayan Stoltenberg, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ancak Ukrayna'nın NATO müttefiklerinden ve ortaklarından gelişmiş ekipman, HIMARS, silahlar, mühimmatlar ve yakıtlar alması, onlara bu önemli kazanımları sağladı."

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