Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya gaz verdi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kazanabileceğini açıkladı.
NATO ülkeleri, Rusya ile çatışmaları sürdüren Ukrayna'ya silah yardımına devam ediyor.
Askeri ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savaşın olası sonucuna dair görüşünü paylaştı.
"Ukrayna savaşı kazanır" yorumu
CNN yayınında Christiane Amanpour'un sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "Ukrayna'nın bu savaşı kazanabileceği fikrine katılıyorum." dedi.
Stoltenberg, son haftalarda Ukraynalı güçlerin önemli kazanımlar sağladığına dikkati çekti.
"Bu zafer, cesur Ukrayna askerlerine ait"
NATO Genel Sekreteri, "Bu zafer, elbette cesur Ukrayna askerlerine ait." diye konuştu.
NATO ülkelerinin yardımlarını hatırlattı
Diğer taraftan ittifak üyelerinin sağladığı desteği vurgulayan Stoltenberg, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Ancak Ukrayna'nın NATO müttefiklerinden ve ortaklarından gelişmiş ekipman, HIMARS, silahlar, mühimmatlar ve yakıtlar alması, onlara bu önemli kazanımları sağladı."