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Jennifer Lopez, sütlacı çok beğendi

Konser verdiği Antalya'ya 90 kişilik ekibiyle gelen dünyaca ünlü sanatçı, Belek'te konakladığı beş yıldızlı otelde Türk mutfağının lezzetlerini de tattı- Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna:- "Sütlaç ikram ettik, çok beğendi, tekrar istedi. Sütlaç ile ilgili nasıl yapıldığı, içinde nelerin olduğu yönünde sorular sordu"- "Sadece kendi ekipleri 90 kişiydi, bavullar ve ekipmanlar 10 tırdı. Türkiye'den de ayarladığımız ekibi düşünürsek 230 kişilik bir ekiple konsere hazırlandık"

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:28
Jennifer Lopez, sütlacı çok beğendi

ANTALYA (AA) - Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Jennifer Lopez, konser için geldiği Antalya'daki konakladığı otelde, Türk mutfağının lezzetlerinin tadına baktı.

Latin müziğin önde gelen isimlerinden Lopez, "It's My Party" adlı dünya turnesi kapsamında konser verdiği Antalya'da şarkıları ve danslarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Oteli'nde iki gece konaklayan sanatçı, kendisine sunulan Türk mutfağından lezzetleri de tattı.

Lopez'in, yemeklerini otel misafirleriyle ana restoranda yediği belirtildi.

Jennifer Lopez'in konakladığı ve konser verdiği Regnum Carya'nın Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna, AA muhabirine, konsere yaklaşık bir yıl hazırlandıklarını, son altı ayın çok yoğun geçtiğini söyledi.

Sanatçının beklediklerinden daha kalabalık bir ekiple Antalya'ya geldiğini ifade eden Üstertuna, "Sadece kendi ekipleri 90 kişiydi, bavullar ve ekipmanlar 10 tırdı. Bunun yanında teknik ekip, Türkiye'den de ayarladığımız ekibi düşünürsek 230 kişilik bir ekiple konsere hazırlandık. Bir de otel çalışanlarımız vardı. Minimum 520 kişi bu iş için çalıştı, hummalı bir hazırlık oldu. Sanatçı 230 parça bavulla geldi. İçinde kendisinin yanı sıra dansçılarının da kostümleri bulunuyordu."diye konuştu.

- "Sütlacı çok beğendi"

Sanatçının yurt dışından özel su gibi bazı istekleri olduğunu, bunları da temin ettiklerini vurgulayan Üstertuna, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genel olarak misafire sunduğumuz Türk lezzetlerini sanatçı için de hazırladık. Yemeklerin çok kremalı ve çok acı olmaması yönünde talepte bulundu. Hemen hemen tüm lezzetleri tattı. Özellikle kahvaltıda bal kaymak, ahududu reçelini ve çırpılmış yumurtayı çok sevdi. Öğlen ve akşam yemeklerinde ıstakoz, karides gibi deniz mahsullerinden örnekler sunduk. Sütlaç ikram ettik, çok beğendi, tekrar istedi. Sütlaç ile ilgili nasıl yapıldığı, içinde nelerin olduğu yönünde sorular sordu."



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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:28
  1. Belek
  2. Jennifer Lopez
  3. konser
  4. Regnum Carya

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