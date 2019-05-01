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Jeffrey-Kalın görüşmesi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi sona erdi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:19
Jeffrey-Kalın görüşmesi

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşmede Türkiye’nin ulusal güvenliği ve Suriye’deki duruum ele alındı.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD’nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen heyetler arası görüşmede Suriye konusundaki son gelişmeler ele alındı. Görüşme 2 saat sürdü.Türkiye’nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda Fırat’ın doğusunda ve Suriye’nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, İdlib mutabakatının korunması, Suriye’nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye’nin yeniden inşası konuları gündeme geldi. Oluşturulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı. Suriye konusunda işbirliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:19
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