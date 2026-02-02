  • İSTANBUL
Jeff Bezos tek hedefi Ay olarak açıkladı

Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, uzay turizmi faaliyetlerini en az iki yıl askıya alarak tüm kaynaklarını Ay görevlerine yönlendirdi. Şirket, ABD’nin Ay’a dönüş sürecinde daha etkin rol üstlenmek istiyor.

Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin, stratejik önceliğini yeniden tanımladı. Şirket, yaptığı açıklamayla en az iki yıl boyunca insanlı uzay turizmi uçuşlarını durdurduğunu bildirdi. Bu karar, uzay turizmi programı New Shepard’ın geçici olarak askıya alınması anlamına geliyor.

Blue Origin’in açıklamasında, “Tüm operasyonel kapasitemiz Ay görevlerine yönlendirilecektir” denildi. Bu adım, ABD’nin Artemis programı kapsamında Ay’a dönüş hedeflerinde Blue Origin’in daha güçlü bir rol alacağının sinyali olarak değerlendiriliyor.

NEW SHEPARD PROGRAMINA GEÇİCİ FREN

Blue Origin, 2018’den bu yana yürüttüğü New Shepard uçuşlarıyla yolcuları uzayın sınırı olarak kabul edilen Kármán çizgisi’nin (yaklaşık 100 km) ötesine taşımıştı. Bugüne kadar 38 uçuş gerçekleştiren şirket, 98 kişiyi uzaya gönderdi ve 200’ün üzerinde bilimsel yük taşıdı.

Ancak şirketin önümüzdeki dönemde insanlı uzay turizmi yerine Ay odaklı teknolojilere yoğunlaşacağı açıklandı.

NEW GLENN’İN ÜÇÜNCÜ FIRLATMASI BEKLENİYOR

Blue Origin’in turizmden çekilme kararının, ağır sınıf roketi New Glenn’in üçüncü fırlatmasına haftalar kala gelmesi dikkat çekti. Şirket, Şubat ayı sonunda yapılması planlanan uçuşta robotik bir Ay iniş aracını fırlatmayı hedefliyor. Ancak bu araç şu anda NASA’nın Johnson Uzay Merkezi’nde test aşamasında bulunuyor ve henüz uçuşa hazır değil.

AY STRATEJİSİNE TAM ODAKLANMA

Blue Origin, NASA’nın Artemis V misyonu kapsamında Ay yüzeyine iniş sistemi geliştiren iki büyük şirketten biri konumunda. Şirket, insanlı iniş modülü “Blue Moon” üzerinde çalışmalarını hızlandırırken, Bezos’un nihai hedefinin kalıcı Ay altyapısı kurmak olduğu belirtiliyor.

UZAY TURİZMİNDE GERİ DÖNÜŞ PLANLANIYOR

Şirket yetkilileri, New Shepard uçuşlarının tamamen sonlanmadığını, ancak Ay projeleri tamamlanana kadar durdurulduğunu vurguluyor. Blue Origin’in, Ay misyonlarının ardından turistik uçuşlara daha gelişmiş güvenlik ve teknolojiyle yeniden başlaması bekleniyor.

Jeff Bezos’un Blue Origin’i, Ay’a odaklanmak için uzay turizmini askıya aldı. New Shepard uçuşları dururken, şirketin hedefi artık Ay’a iniş yapan bir Amerikan özel girişimi olmak.

Haber Kaynağı: Techcrunch

